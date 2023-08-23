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Spor

Barcelona, Joao Cancelo'yu transfer etti

Barcelona, Manchester City forması giyen Joao Cancelo'nun transferi için geri sayıma geçti. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Barcelona, Joao Cancelo'yu kadrosuna kattı.

23 Ağustos 2023 Çarşamba 18:41 - Güncelleme:
Barcelona, Joao Cancelo'yu transfer etti
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Oyuncu ve İngiliz kulübü ile anlaşmaya varan Katalan devinin transferi resmen açıklamak için geri sayıma geçtiği belirtildi.

İki takım arasında yapılan anlaşmada şartlı zorunlu satın alma opsiyonu olduğu aktarıldı.

Barcelona'nın gelecek sezon Devler Lige'ne direkt olarak katılması halinde 25 milyon euroluk satın alma opsiyonunun devreye gireceği kaydedildi.

29 yaşındaki bek geçtiğimiz sezonu da Bayern Münih'te kiralık olarak geçirdi. City ile toplamda 154 maça çıkan Cancelo, 9 gol ve 22 asist yaptı.

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