Barcelona, Jordi Alba'nın sözleşmesini uzattı
Barcelona sol bek oyuncusu Jordi Alba'nın sözleşmesini 2024'e kadar uzattı.
İspanya kulübü Barcelona'da sol bek Jordi Alba'nın sözleşmesi uzatıldı.
Barcelona Kulübü, 29 yaşındaki İspanyol futbolcu Alba'nın sözleşmesinin 30 Haziran 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Ayrıca Alba'nın kontratındaki serbest kalma bedelinin 500 milyon avro olarak belirlendiği açıklandı.
Yedinci sezonunu geçirdiği Barcelona'da 282 maça çıkan ve 14 gol atan Alba, 14 kupa zaferi yaşadı.
(AA)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.