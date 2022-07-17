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Spor

Barcelona, Jules Kounde'nin peşinde

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Sevilla'da forma giyen Jules Kounde'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

17 Temmuz 2022 Pazar 19:01 - Güncelleme:
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Barcelona, yıldız golcü Robert Lewandowski'yi kadrosuna katmasının ardından savunma hattına takviye için harekete geçti.

Marca'da yer alan habere göre Andreas Christensen'in transferinin ardından bir stoper daha kadrosuna katmak isteyen Katalan ekibi, Sevilla'dan Jules Kounde'yi renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı.

Ana önceliklerinden biri savunma hattını güçlendirmek olan Barcelona'da hedef Jules Kounde olarak belirlenmiş olsa da transfer kolay olmayacak. Sevilla, futbolcunun bonservisi için 60 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli talep ediyor.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Barcelona'nın haricinde Paris Saint-Germain ve Chelsea gibi Avrupa devleri de futbolcuyu kadrolarında görmek istiyorlar. Ayrıca Manchester City'de oyuncuyu takip ediyor ancak herhangi bir transfer yarışına girmiş değil.

ALTERNATİF HAZIR

Barcelona Kounde'nin transferinin olmaması halinde allternatiflerini de belirledi. Katalan ekibi, Kounde'yi kadrosuna katamaz ise rotasını Marcos Alonso ve Cesar Azpilicueta'ya çevirecek.

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