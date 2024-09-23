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Spor

Barcelona kaleye çözüm arıyor! İlk hedef Inaki Pena

Barcelona dünkü maçta sakatlanan ve sezonu kapatması muhtemel olan başarılı kaleci Marc-Andre ter Stegen'in yerine alternatiflerine bakmaya başladı. Katalan ekibinde ilk hedef Inaki Pena oldu.

23 Eylül 2024 Pazartesi 13:08 - Güncelleme:
Barcelona kaleye çözüm arıyor! İlk hedef Inaki Pena
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LaLiga'da yoluna kayıpsız devam eden Barcelona, dün Villarreal'i deplasmansda farklı yendi. Rakibini 5-1 mağlup eden Hansi Flick'in ekibi 6'da 6 yaparak ezeli rakibi Real Madrid'le 4 puanlık farkı korudu.

Barcelona'ya Villarreal deplasmanında galibiyeti getiren golleri Robert Lewandowski (2), Raphinha (2) ve Pablo Torre kaydetti.

MARC-ANDRE TER STEGEN'DEN KÖTÜ HABER

Barcelona'da maçın ilk yarısında Marc-Andre ter Stegen sakatlandı. Deneyimli kaleci, dizinden yaşadığı sakatlık sonrası kenara geldi. İspanyol basınında yer alan haberlerde Stegen'in diz kapağından sorun yaşadığı ve sezonu kapatabileceği belirtildi. Barcelona'nın resmi açıklamayı bugün yapması bekleniyor.

BARCELONA'NIN SEÇENEKLERİ

Marca'nın haberine göre Barcelona, Marc-Andre ter Stegen'in yerine geçebilecek adayları değerlendirmeye başladı. Bir dönem Galatasaray forması giyen Inaki Pena'nın şu an için kısa vadede kaleye devralabilecek ilk aday olduğu belirtildi.

LİSTEDEKİ DİĞER ADAYLAR

Haberde, Barcelona'nın transfer döneminin kapanması nedeniyle başka bir kulüpten kadrosuna kaleci takviyesi yapamayacağı ancak serbest statüde olan isimlerden biriyle sözleşme imzalayabileceği ifade edildi.

Barcelona'nın listesindeki adayların Beşiktaş'ın eski kalecilerinden Loris Karius'la birlikte Keylor Navas, Edgar Badia, Jordi Masip ve Tomas Vaclik olduğu kaydedildi.

Hansi Flick'in ekibinin serbest olan isimlerden biriyle sözleşme imzalamayıp devre arasına kadar Inaki Pena'yla yola devam edebileceği, ara transfer döneminde kaleci transferinin gündeme gelebileceği aktarıldı.

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