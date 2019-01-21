Barcelona, Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna katmak üzere

Sky Sport Italia'nın haberine göre Barcelona sürpriz bir şekilde Boateng'i gündemine aldı ve imzaların artık an meselesi olduğu belirtildi.

Barcelona'nın Boateng'i 8 milyon euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacağı öğrenildi.

Boateng daha önce İspanya'da Las Palmas forması giymişti.

(Güneş)