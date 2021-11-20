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Spor

Barcelona, Kingsley Coman'ı istiyor

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih'te forma giyen Kingsley Coman'ı istediği iddia edildi.

20 Kasım 2021 Cumartesi 00:40 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 00:40
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Hızlı bir kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Barcelona'nın hedefindeki ismin Bayern Münih'te forma giyen Kingsley Coman olduğu öğrenildi.

İspanyol basınına göre, Ocak ayı transfer döneminde Barcelona'nın, Xavi Hernandez'in raporu doğrultusunda yeni bir kanat oyuncusu transfer edeceği belirtildi.

Haberde, kulübün listesinin başındaki ismin Bayern Münih'in yetenekli kanat oyuncusu Kingsley Coman olduğu ve oyuncunun da Katalan ekibine sıcak baktığı ifade edildi.

Yaz transfer döneminde de Coman'ı transfer etmek isteyen Barcelona'nın Bayern Münih'i ikna edemediği aktarıldı.

Bayernle sözleşmesi 2023'te bitecek olan Fransız Kanat oyuncusu, Alman Kulübü ile çıktığı 211 maçta 43 gol atarken 51 de asist yaptı.

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