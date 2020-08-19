Barcelona, Koeman'ı resmen açıkladı

DHA 19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:10 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:10

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih’e tarihi bir skorla mağlup olan Barcelona’da Quique Setien’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna daha önce futbolcu ve yardımcı antrenör olarak görev almış Ronald Koeman getirildi.

Bayern Münih mağlubiyetinin ardından köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanan Barcelona’da yeni teknik direktör Ronald Koeman oldu. Şampiyonluğu ezeli rakibi Real Madrid’e kaptıran, Şampiyonlar Ligi’ne de çeyrek finalde veda eden Katalan ekibi, teknik direktör Quique Setien ile yollarını ayırmıştı. Teknik direktör Setien’in yanı sıra sportif direktörlük görevini üstlenen Eric Abidal’in de görevine son verilmişti. Hollandalı teknik adam için sosyal medya hesabından bir video paylaşan Bordo-mavili ekip, videoya “Eve hoş geldin” notunu düştü.

Koeman, son olarak Hollanda Milli Takımı’nda görev almıştı.