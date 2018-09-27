Barcelona logosunu değiştirmeye hazırlanıyor

İspanyol devi Barcelona, 2002 yılından bu yana kullanılan kulüp logosunda bazı değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

Barcelona, üyelerin onaylaması durumunda gelecek sezondan itibaren kullanacağı yeni logosunu tanıttı. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, logodaki değişimlere ve nedenlere de yer verildi.

Yapılacak oylama sonunda onay çıkarsa Barcelona 2019/2020 sezonundan itibaren yeni logosunu kullanacak.

(Sporx)