20 Mart 2020 Cuma 23:00 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 23:03

Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünya genelinde yayılan ve binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüsün ekonomik boyutları da gündeme gelmeye başladı. Avrupa'da lig ve kupaların askıya alınması kulüplerin gelirlerine darbe vurdu. Birçok kulübü zor günler beklerken çözüm yolları da aranmaya başlandı.

Kulüplerin en büyük gider kalemi şüphesiz oyuncu maaşları. Son günlerde tartışmaya açılan bu konu şimdi de dünya devi Barcelona'nın gündeminde.

FEDAKARLIK İSTEYECEK!

İspanyol AS Gazetesi Barcelona yönetiminin, futbolcularından maaşlarında indirim talep edeceğini yazdı. Takım kaptanı Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin yanı sıra diğer yıldızlar Suarez ve Pique yüksek maaşlarıyla dikkat çeken isimler. Başta bu futbolcular olmak üzere tüm takımdan fedakârlık bekleyen Barça, zor süreci bu şekilde atlatmanın planlarını yapıyor.

Karantina nedeniyle sportif faaliyetlerini durduran Barcelona, basketbol takımından da maaşlarda fedakarlık bekleyecek. İspanyol devinin şimdiden 160 milyon euro zarar ettiği ifade ediliyor.