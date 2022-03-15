Barcelona maçında turun anahtarı Torrent'te! İspanyolların gözü korktu

Star Gazetesi 15 Mart 2022 Salı 11:40 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 11:42

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında, ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 yenerek perşembe günü Barcelona ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesi moral buldu.

Siyah beyazlı takımın filelerini 2 kez havalandıran Kerem Aktürkoğlu ve 2 asist yapan Mostafa Mohamed derbiye damga vuran isimler olurken, bu futbolcuların performansı ve Galatasaray'ın zaferi İspanyol basınında da yankılandı.

"DERBİNİN KRALI GALATASARAY"

AS Gazetesi'nde, "Derbinin kralı Galatasaray" başlığı atılırken, "Galatasaray, ilk yarıda özellikle Mostafa Mohamed, Kerem Aktürkoğlu ve Feghouli ile 45 dakika boyunca rakibine baskı yaparak harika bir maç çıkardı." ifadeleri kullanıldı.

"KEREM AKTÜRKOĞLU İKİ GOLLE PARLADI"

Mundo Deportivo Gazetesi, "Kerem Aktürkoğlu derbide Galatasaray'a liderlik ediyor" başlığını kullandı ve "Domenec Torrent'in Galatasaray'ı, Beşiktaş'a karşı derbide çok önemli bir galibiyet elde etti. Türk kulübünün büyük yeteneği Kerem Aktürkoğlu iki gol atarak parladı. Beşiktaş'a karşı bu güzel oyun Barça maçında Galatasaray'a kesinlikle büyük bir moral kaynağı olacak. Perşembe günü büyük bir sürpriz yapmaya çalışacaklar." yorumunu yaptı.

"KEREM POTTER, BARCELONA'YI ŞİMDİDEN TEHDİT ETTİ"

Marca Gazetesi'nde de Kerem Aktürkoğlu'nun derbideki performansı ön plana çıkarıldı ve "Kerem 'Potter' Aktürkoğlu, Barça'yı şimdiden tehdit etti: Beşiktaş karşısında müthiş iki gol" başlığını attı.

Gazetede Kerem için "Galatasaray'ın 7 numarası, Barcelona'ya karşı Türk takımının en seçkin oyuncusuydu ve rövanş maçından önce çıktıkları Beşiktaş derbisinde iki harika gol attı." ifadeleri kullanılırken şu yorum yapıldı:

"Galatasaray'ın Harry Potter'ı Kerem Aktürkoğlu, 0-0 biten Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Türk takımının Barcelona'ya karşı en büyük tehdidiydi. Türk takımının 7 numarası, kaleci Ter Stegen'e karşı en çok tehlikeli pozisyona giren ve kalitesini gösteren isim olmuştu. Rövanş maçı öncesi Beşiktaş derbisinde gol atma içgüdüsünü göstererek iki kez fileleri havalandırdı ve Xavi'nin adamları için ana tehdit olduğunu ortaya koydu"

"TORRENT İÇİN BARCELONA'YI ELEMENİN ANAHTARI KEREM AKTÜRKOĞLU VE MOSTAFA MOHAMED'DE"

besoccer.com internet sitesinde ise "Galatasaray, Beşiktaş'ı yendi ve Barça'ya uyarı gönderdi" başlığıyla verilen haberde, "Mısırlı forvet Mostafa Mohamed ve forvet Kerem Aktürkoğlu'nun oluşturduğu ikili galibiyette başrolü oynadı. Geçen hafta Camp Nou'da oynanan ilk maçta beraberliği geçemeyen Barcelona, İspanyol Domenec Torrent ile sorun yaşamak istemiyorsa Galatasaray'ın bu maçını dikkate almalı. Galatasaray teknik direktörü, Barcelona'nın üstesinden gelebilmenin anahtarının Kerem Aktürkoğlu - Mostafa Mohamed çiftinde olduğunu açıkça görüyor." yorumu yapıldı.

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