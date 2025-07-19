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Spor

Barcelona, Marcus Rashford transferini bitiriyor

İspanya La Liga devi Barcelona'nın Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Marcus Rashford'un transferinde mutlu sona yakın olduğu ileri sürüldü.

Haber Merkezi19 Temmuz 2025 Cumartesi 16:27 - Güncelleme:
Barcelona, Marcus Rashford transferini bitiriyor
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Barcelona, İngiliz yıldız Marcus Rashford'u kadrosuna katmak için büyük bir adım attı. Katalan devi, Manchester United ile kiralama ve satın alma opsiyonunu içeren bir formül üzerinde anlaşmaya vardı. The Athletic'in haberine göre taraflar prensipte el sıkıştı, resmi imzalar ise çok yakın.

RASHFORD'A BARCELONA YOLU GÖZÜKTÜ

27 yaşındaki İngiltere milli oyuncusu, son dönemlerde Manchester United'da beklentilerin altında kalmıştı. Barça'nın teknik direktörü Hansi Flick ise Rashford transferine onay verdi. Hem futbol hem de mali kriterler açısından bu hamlenin uygun olduğu değerlendirildi.

TÜM GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Transferin aracılar üzerinden yürütüldüğü, anlaşmanın henüz tamamlanmadığı ancak son aşamaya geldiği bildirildi. Rashford'ın kısa süre içinde İspanya'ya gitmesi ve sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Barcelona'nın bu hamlesi, yeni sezonda hücum gücünü artırmak adına yaptığı en flaş transferlerden biri olabilir.

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