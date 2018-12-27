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Barcelona Murillo'ya imza attırdı

Ara transferin ilk imzası Barcelona'dan geldi. Valencia'nın Kolombiyalı stoperi Jeison Murillo, Katalan ekibine imzayı attı.

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Barcelona, Valencia'nın Kolombiyalı stoperi Jeison Murillo'yu 1,2 milyon euro kiralama ücreti karşılığında sezon sonuna kadar kiraladı.

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