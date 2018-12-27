Barcelona Murillo'ya imza attırdı
Ara transferin ilk imzası Barcelona'dan geldi. Valencia'nın Kolombiyalı stoperi Jeison Murillo, Katalan ekibine imzayı attı.
Barcelona, Valencia'nın Kolombiyalı stoperi Jeison Murillo'yu 1,2 milyon euro kiralama ücreti karşılığında sezon sonuna kadar kiraladı.
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