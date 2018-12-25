Barcelona Napoli'den Allan ve Zielinski'yi istiyor

Fransa Lig 1 devi Paris Saint-Germain, Napoli'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Piotr Zelinski ile ilgileniyor.

İtalyan medyasında yer alan habere göre, Paris ekibi, 2019 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan Adrien Rabiot'un bedelsiz takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurarak Zielinski için Napoli'nin kapısını çalacak.

ALLAN'DA LİSTEDE

Öte yandan Paris Saint-Germain yetkililerinin Napoli ilgisi Zielinski ile sınırlı değil. Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında oynanılan karşılaşmalarda teknik heyetin Allan'ı da oldukça beğendiği ve yaz transfer sezonunda teklif götürebileceği belirtildi.

Zielinski, bu sezon Napoli forması ile çıktığı 23 karşılaşmada 3 gol atma başarısı gösterirken, Allan, 22 müsabakada 2 asist yapma başarısı gösterdi.

(Sporx)