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Spor

Barcelona, Nico Williams transferinde sona yaklaştı

Nico Williams ile anlaşmaya varan Barcelona, serbest kalma maddesini önümüzdeki hafta ödemeye hazırlanıyor. Kulüp, transferi 1 Temmuz itibarıyla resmen duyurmayı planlıyor.

Haber Merkezi22 Haziran 2025 Pazar 14:23 - Güncelleme:
Barcelona, Nico Williams transferinde sona yaklaştı
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Barcelona'nın yaz transfer dönemindeki önceliklerinden biri olan Nico Williams için artık geri sayım başladı. Athletic Bilbao ile olan sözleşmesindeki serbest kalma maddesi üzerinden işlem yapmayı planlayan Katalan ekibi, ödemeyi önümüzdeki hafta gerçekleştirecek.

Nico ile halihazırda kişisel şartlarda anlaşmaya varıldığı ve oyuncunun Barcelona'ya taşınmak için konaklama arayışına girdiği belirtildi. Resmi duyurunun 1 Temmuz'dan sonra yapılması bekleniyor. Böylece yeni teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki sezon öncesi kampına sorunsuz katılım hedefleniyor.

Barcelona, yaz transferlerinde bir kaleci ve bir kanat oyuncusunu öncelik olarak belirlemişti. Kalede Joan Garcia için anlaşma sağlanırken, kanat bölgesinde ilk hedef Luis Diaz'dı. Ancak Kolombiyalı oyuncunun yüksek maliyeti ve yaşı nedeniyle Başkan Joan Laporta, Nico Williams'ı öncelikli hedef olarak gösterdi. Deco'nun bu transferi kısa sürede resmileştirmesi bekleniyor.

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