Barcelona, Nico Williams transferinde sona yaklaştı

Barcelona'nın yaz transfer dönemindeki önceliklerinden biri olan Nico Williams için artık geri sayım başladı. Athletic Bilbao ile olan sözleşmesindeki serbest kalma maddesi üzerinden işlem yapmayı planlayan Katalan ekibi, ödemeyi önümüzdeki hafta gerçekleştirecek.

Nico ile halihazırda kişisel şartlarda anlaşmaya varıldığı ve oyuncunun Barcelona'ya taşınmak için konaklama arayışına girdiği belirtildi. Resmi duyurunun 1 Temmuz'dan sonra yapılması bekleniyor. Böylece yeni teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki sezon öncesi kampına sorunsuz katılım hedefleniyor.

Barcelona, yaz transferlerinde bir kaleci ve bir kanat oyuncusunu öncelik olarak belirlemişti. Kalede Joan Garcia için anlaşma sağlanırken, kanat bölgesinde ilk hedef Luis Diaz'dı. Ancak Kolombiyalı oyuncunun yüksek maliyeti ve yaşı nedeniyle Başkan Joan Laporta, Nico Williams'ı öncelikli hedef olarak gösterdi. Deco'nun bu transferi kısa sürede resmileştirmesi bekleniyor.