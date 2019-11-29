‘Barcelona para talep etmez’

MEDİPOL Başakşehir’de forma giyen ve Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim’in elini öpen Arda Turan’ın Sarı-Kırmızılı takıma döneceği yolundaki haberler gündemi meşgul ederken, İspanya’dan ilginç bir açıklama geldi. Barcelona’ya yakınlığı ile bilinen El Mundo Deportivo’dan Gabriel Sans, “Arda Turan, Başakşehir’le 2.5 yıllık sözleşme yaptı. G.Saray onu istiyorsa iki kulüple görüşmek zorunda. FIFA kuralları gereği Ocak’ta transfer görüşmesi yapabilir. Barça’nın ben Ocak’ta imza atması durumunda G.Saray’dan talep edeceğini düşünmüyorum. Barcelona zaten alacağı parayı Başakşehir’den aldı” diye konuştu.