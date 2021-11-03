Barcelona, Philippe Coutinho'yu Newcastle United'a önerdi

3 Kasım 2021 Çarşamba 18:04 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 18:04

Barcelona'nın, ocak ayı transfer döneminde Brezilyalı on numara Philippe Coutinho'yu maaş yükünden kurtulmak ve transfer bütçesi oluşturmak amacıyla satmak istediği belirtildi.

Katalan ekibi, 2018'de Liverpool'dan kadrosuna kattığı ve 2019-20 sezonunda Bayern Münih'e kiraladığı Philippe Coutinho'yu satmak istiyor.

Barcelona yönetimi, Coutinho'nun maaş ve transfer ücretini karşılayabilecek bir Avrupa takımı bulmakta zorluk çekeceklerinin de farkında.

Coutinho için en iyi seçeneğin Premier Lig olduğuna karar veren Katalanlar, Newcastle United'ın geçmişte oyuncu ile ilgilenmesini de göz önünde bulundurarak Brezilyalı futbolcuyu Newcastle'a önerdi.

Barcelona yönetimi Newcastle'ın Coutinho ile ilgileneceğini umuyor. Katalan kulübünün Coutinho'yu satın alma yükümlülüğü ile kiralama tekliflerini kabul edeceği kaydedildi.

29 yaşındaki oyuncu bu sezon La Liga'da 8 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.