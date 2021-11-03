İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2021 Çarşamba / 28 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,7019
  • EURO
    11,2341
  • ALTIN
    549.535
  • BIST100
    1545.31
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Barcelona, Philippe Coutinho'yu Newcastle United'a önerdi
Spor

Barcelona, Philippe Coutinho'yu Newcastle United'a önerdi

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın ara transfer döneminde Philippe Coutinho'yu satmak istediği belirtildi. Katalan ekibi, Philippe Coutinho'yu İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United'a önerdi.

3 Kasım 2021 Çarşamba 18:04 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 18:04
ABONE OL

Barcelona'nın, ocak ayı transfer döneminde Brezilyalı on numara Philippe Coutinho'yu maaş yükünden kurtulmak ve transfer bütçesi oluşturmak amacıyla satmak istediği belirtildi.

Katalan ekibi, 2018'de Liverpool'dan kadrosuna kattığı ve 2019-20 sezonunda Bayern Münih'e kiraladığı Philippe Coutinho'yu satmak istiyor.

Barcelona yönetimi, Coutinho'nun maaş ve transfer ücretini karşılayabilecek bir Avrupa takımı bulmakta zorluk çekeceklerinin de farkında.

Coutinho için en iyi seçeneğin Premier Lig olduğuna karar veren Katalanlar, Newcastle United'ın geçmişte oyuncu ile ilgilenmesini de göz önünde bulundurarak Brezilyalı futbolcuyu Newcastle'a önerdi.

Barcelona yönetimi Newcastle'ın Coutinho ile ilgileneceğini umuyor. Katalan kulübünün Coutinho'yu satın alma yükümlülüğü ile kiralama tekliflerini kabul edeceği kaydedildi.

29 yaşındaki oyuncu bu sezon La Liga'da 8 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.