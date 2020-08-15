Barcelona, Quique Setien'in görevine son verdi

15 Ağustos 2020 Cumartesi 01:01 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 01:01

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı alınan 8-2'lik mağlubiyetin ardından Barcelona, teknik direktör Quique Setien'in görevine son verdi.

SKY Sports'un haberine göre Barcelona, bir süredir koltuğu sallantıda olan Setien'in görevine farklı mağlubiyet sonrasında son verme kararı aldı. 61 yaşındaki çalıştırıcı gelecek sezon Katalan ekibinin başında olmayacak.

İspanya Süper Kupası yarı finalinde Atletico Madrid'e 3-2 yenilerek elenen Barcelona'da Ernesto Valverde'nin görevine son verilmiş ve yerine Setien getirilmişti. Setien, son olarak Lugo (2009-2015),Las Palmas (2015-2017) ve Real Betis (2017-2018) takımlarını çalıştırmıştı.