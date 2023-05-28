Barcelona rahat kazandı

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Barcelona, sahasında Mallorca'yı konuk etti. Camp Nou'daki maçı Barcelona 3-0'lık skorla kazandı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 1 ve 24'te Ansu Fati ile 70. dakikada Gavi attı.
Mallorca'da Amath Diedhiou 14. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımı Mallorca'yı 10 kişi bıraktı.
Mallorca'da Vedat Muriqi, 79 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından ligde şampiyonluğu daha önce garantileyen Barcelona, 88 puana ulaştı. Mallorca, 47 puanda kaldı.
Barcelona, ligde gelecek hafta Celta Vigo deplasmanına gidecek. Mallorca, sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.