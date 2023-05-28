İSTANBUL 21°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2023 Pazar / 9 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,0115
  • EURO
    21,3833
  • ALTIN
    1249.93
  • BIST100
    4580.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Barcelona rahat kazandı

Barcelona, İspanya La Liga'nın 37. haftasında sahasında konuk ettiği Mallorca'yı 3-0 mağlup etti.

28 Mayıs 2023 Pazar 22:11 - Güncelleme:
Barcelona rahat kazandı
ABONE OL

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Barcelona, sahasında Mallorca'yı konuk etti. Camp Nou'daki maçı Barcelona 3-0'lık skorla kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 1 ve 24'te Ansu Fati ile 70. dakikada Gavi attı.

Mallorca'da Amath Diedhiou 14. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımı Mallorca'yı 10 kişi bıraktı.

Mallorca'da Vedat Muriqi, 79 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından ligde şampiyonluğu daha önce garantileyen Barcelona, 88 puana ulaştı. Mallorca, 47 puanda kaldı.

Barcelona, ligde gelecek hafta Celta Vigo deplasmanına gidecek. Mallorca, sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.