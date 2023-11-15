Barcelona, Raphinha'yı satış listesine koydu!

La Liga ekibi Barcelona, takım içerisinde radikal kararlara devam ediyor. Mali sıkıntılar çeken Barcelona'da, düşük performans gösteren Raphinha için karar verildi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Barcelona, performansından verim alamadığı 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Raphinha'yı satış listesine koydu. Geçtiğimiz sezon 58 milyon euro'ya Leeds United'dan transfer edilen oyuncu için gelecek cazip tekliflerin değerlendirileceği aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ DÜŞTÜ

Barcelona'ya geldiğinde 80 milyon euro piyasa değeri olan ancak düşük performansı nedeniyle piyasa değeri 60 milyon euro'ya gerileyen Raphinha'nın formayı 16 yaşındaki oyuncu Lamine Yamal'a kaptırdığı için de rahatsız olduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

İspanyol ekibinde bu sezon 11 karşılaşmaya çıkan Raphinha, bu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.