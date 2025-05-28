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Spor

Barcelona, Rashford için harekete geçti

La Liga şampiyonu Barcelona, bonservisi Manchester United'da bulunan İngiliz sol kanat Marcus Rashford'un transferi için harekete geçti.

Haber Merkezi28 Mayıs 2025 Çarşamba 20:06 - Güncelleme:
Barcelona, Rashford için harekete geçti
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İspanya La Liga'da sezon şampiyon tamamlayan Barcelona, sol kanat transferi için düğmeye bastı.

Geride kalan sezonu Premier Lig ekibi Aston Villa'da kiralık olarak geçiren, bonservisi ise Manchester United'da bulunan Marcus Rashford, Katalan ekibinin radarında.

MENAJERİYLE TEMAS KURULDU

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre, Barcelona yönetimi Rashford'un menajeriyle ilk teması kurdu ve transfer olasılığı üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

LİSTEDE 3 İSİM DAHA VAR

Haberde, Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun Rashford dışında 3 alternatifi daha değerlendirdiği belirtildi.

Sol kanat için oluşturulan listede Rashford'un yanı sıra şu isimler yer alıyor:

-Luis Díaz

-Rafael Leao

-Alexander Isak

Katalan devinin yaz transfer döneminde bu dört isimden birini kadrosuna katmak için harekete geçmesi bekleniyor.

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