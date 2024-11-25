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Spor

Barcelona, Raul Neto'yu açıkladı

İspanya ekiplerinden Barcelona daha önce Fenerbahçe Beko ile sözleşme imzalayan ancak sakatlığı nedeniyle forma giyemeden takımdan ayrılan Raul Neto'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

25 Kasım 2024 Pazartesi 13:10 - Güncelleme:
Barcelona, Raul Neto'yu açıkladı
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Barcelona, bir dönem Fenerbahçe'nin sözleşme imzaladığı ancak sakatlığı nedeniyle hiç oynatamadığı Raul Neto'yu sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Neto, 2023-24 sezonundan önce Fenerbahçe Beko ile sözleşme imzaladı ancak sağ dizindeki patellar tendon kopması nedeniyle kulüp için tek bir maça bile çıkamadan sözleşmesi fesh edildi.

"DİZ SAKATLIĞIMDAN TAMAMEN KURTULDU"

İmza sonrası konuşan Neto, "Şu anda son iki yılın en iyi dönemindeyim. Diz sakatlığımdan tamamen kurtuldum ve ritmimi yeniden kazandım. Kendimi çok iyi hissediyorum ve Barça gibi Avrupa'nın en iyi takımlarından birine transfer olmak, burada mücadele etmek ve şampiyonluklar kazanmak için geçen yıl gösterdiğim çabayı ve yaşadığım tüm zor zamanları düşünüyorum. Birçok umut ve arzuyla geliyorum. Birkaç oyuncuyla konuştum, maçları izledim ve oynamaya ve takıma olabildiğince yardımcı olmaya hazırım." dedi.

NBA'DE 8 SEZON OYNADI

Son olarak Brezilya Ligi takımlarından Esporte Clube Pinheiros'ta oynayan Neto, 13 yıl yurt dışında oynadıktan sonra ülkesine geri dönmüş ve beş maçta 16.8 sayı, 5 asist, 17.8 reyting ve maç başına 20 dakika süre kaydetmişti.

32 yaşındaki oyuncu profesyonel kariyerine 2008 yılında Minas Tenis Clube'de başladı. İspanya'da geçirdiği birkaç yılın ardından NBA'de 8 sezon oynadı ve Utah Jazz, Philadelphia 76ers, Washington Wizards ve Cleveland Cavaliers formaları giydi.

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