İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3282
  • 6,0716
  • 225.855
  • 104.141
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Barcelona, Real Madrid'e acımadı

Kral Kupası yarı final rövanşında deplasmanda Real Madrid'i 3-0 yenen Barcelona finale adını yazdırdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kral Kupası yarı final rövanşında deplasmanda Real Madrid'i 3-0 yenen Barcelona finale adını yazdırdı.
 
İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Real Madrid'i 3-0 yenen Barcelona ilk finalist oldu.
 
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Real Madrid, ilk yarıda Vinicius ile yakaladığı dört önemli gol pozisyonunu değerlendiremeyince takımlar soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti. İkinci yarı Real Madrid atak oyunun devam ettirmesine rağmen defansında daha fazla boşluklar bırakmaya başladı.
 
Karşılaşmanın 50. dakikasında Ousmane Dembele ile gelişen Barcelona atağında ceza sahası içinde topla buluşan Luis Suarez, kaleci Keylor Navas'ın ellerinin arasından topu ağlara göndererek Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi.
 
Kontrataklarla Real Madrid kalesine gelen Barcelona, 68. dakikada yine Dembele ile bu kez sağ kanattan tehlike yarattı. Dembele'nin ortasında ceza sahasında Luis Suarez ile ikili mücadaleye giren Real Madrid'in Fransız futbolcusu Raphael Varane'ın ters vuruşunda top kendi kalesi gitti ve bordo mavililer farkı 2'ye çıkardı.
 
Evsahibi takımın skorun etkisiyle maçı bıraktığı anlarda, 72. dakikada Casemiro'nun Luis Suarez'i ceza sahsında düşürdüğü pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Uruguaylı futbolcu kendisinin 2. takımının 3. golünü attı.
 
İlerleyen dakikalarda skor değişmeyince Barcelona, Bernabeu'dan 3-0 galip ayrıldı. Yarı finalin ilk maçında sahasında 1-1 berabere kalan Barcelona deplasmanda aldığı 3-0'lık galibiyetle adını finale yazdırdı.
 

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Elektrik desteği ödemesi yarın başlıyor

Elektrik desteği ödemesi yarın başlıyor

"Pakistan'ın amacı savaşacak pozisyona düşmemek"

'Pakistan'ın amacı savaşacak pozisyona düşmemek'

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Adana'daki üniversitenin adı "Alparslan Türkeş" oldu

Adana'daki üniversitenin adı 'Alparslan Türkeş' oldu

Teröristlerin korkulu rüyası HÜRKUŞ-C

Teröristlerin korkulu rüyası HÜRKUŞ-C

ABD'den Erdoğan-Kushner görüşmesine ilişkin açıklama

ABD'den Erdoğan-Kushner görüşmesine ilişkin açıklama

Trump'tan Kuzey Kore açıklaması: Acele etmeyeceğim

Trump'tan Kuzey Kore açıklaması: Acele etmeyeceğim

Milyonlarca vatandaşı sevindiren karar Resmi Gazete'de

Milyonlarca vatandaşı sevindiren karar Resmi Gazete'de
 

POPÜLER HABERLER

Amcasını öldürdü, cesedi parçalayarak İstanbul´a dağıttı

Amcasını öldürdü, cesedi parçalayarak İstanbul´a dağıttı

Türkiye'nin dev tatbikatı Yunanistan'ı korkuttu

Türkiye'nin dev tatbikatı Yunanistan'ı korkuttu

Dikkat! Yeniden yapılandırma için son şans

Dikkat! Yeniden yapılandırma için son şans

Pakistan ile Hindistan karşılıklı olarak savaş uçaklarını düşürdü

Pakistan ile Hindistan karşılıklı olarak savaş uçaklarını düşürdü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA