Barcelona, Real Madrid'e acımadı

Kral Kupası yarı final rövanşında deplasmanda Real Madrid'i 3-0 yenen Barcelona finale adını yazdırdı.

İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Real Madrid'i 3-0 yenen Barcelona ilk finalist oldu.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Real Madrid, ilk yarıda Vinicius ile yakaladığı dört önemli gol pozisyonunu değerlendiremeyince takımlar soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti. İkinci yarı Real Madrid atak oyunun devam ettirmesine rağmen defansında daha fazla boşluklar bırakmaya başladı.

Karşılaşmanın 50. dakikasında Ousmane Dembele ile gelişen Barcelona atağında ceza sahası içinde topla buluşan Luis Suarez, kaleci Keylor Navas'ın ellerinin arasından topu ağlara göndererek Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi.

Kontrataklarla Real Madrid kalesine gelen Barcelona, 68. dakikada yine Dembele ile bu kez sağ kanattan tehlike yarattı. Dembele'nin ortasında ceza sahasında Luis Suarez ile ikili mücadaleye giren Real Madrid'in Fransız futbolcusu Raphael Varane'ın ters vuruşunda top kendi kalesi gitti ve bordo mavililer farkı 2'ye çıkardı.

Evsahibi takımın skorun etkisiyle maçı bıraktığı anlarda, 72. dakikada Casemiro'nun Luis Suarez'i ceza sahsında düşürdüğü pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Uruguaylı futbolcu kendisinin 2. takımının 3. golünü attı.

İlerleyen dakikalarda skor değişmeyince Barcelona, Bernabeu'dan 3-0 galip ayrıldı. Yarı finalin ilk maçında sahasında 1-1 berabere kalan Barcelona deplasmanda aldığı 3-0'lık galibiyetle adını finale yazdırdı.