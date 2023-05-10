Barcelona resmen ayrılığı duyurdu! Elveda Busquets

Sergio Busquets, Barcelona'da geleceği hakkında kararını verdi. Barcelona resmi hesabından yaptığı duyuru ile İspanyol oyuncuyla yolların ayrıldığını açıkladı.

Barcelona'da Sergio Busquets kararını vermişti. Katalan ekibi Haziran 2023'te sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Bir Barça efsanesi veda ediyor" ifadeleri yer aldı.

UZUN ZAMANDIR BUNU DÜŞÜNÜYORDU

İspanyol basınında yer alan haberlerde Busquets'in uzun zamandır bu ayrılığı düşündüğü ve 15 sezonun ardından, tüm takım arkadaşlarının kulüpten ayrılmasıyla birlikte kendisininde zamanının geldiğini belirttiği kaydedildi.

XAVİ DEVAM ETMESİNİ İSTİYORDU

Sergio Busquets'in teknik direktör Xavi Hernandez'in planlarının temelinde yer aldığı vurgulanırken başarılı teknik adam, ayrılık kararına karşı çıkarak Busquets'in devam etmesi için onu ikna etmeye çalışmıştı.

TEKLİFİ DÜŞÜK BULDU

Sene sonu sözleşmesi bitecek olan Busquets ise kulübün yaptığı teklifi düşük buldu. Kulüpten ayrılma kararını verirken en önemli şey para olmasa da yapılan teklif İspanyol yıldızın kalması için yeterli olmadı

Sergio Busquets, Barcelona kariyerinde 719 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 18 gol atıp 45 asist kaydetti.