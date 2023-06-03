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Spor

Barcelona, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde İspanyol ekibi Barcelona, Alman temsilcisi Wolfsburg'u 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

3 Haziran 2023 Cumartesi 20:15 - Güncelleme:
Barcelona, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
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Kadınlar Futbol Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona tarihi bir zafer daha kazandı. Alman temsilcisi Wolfsburg ile oynayan Katalanlar, ilk yarı 2-0 geriye düştü karşılamayı ikinci yarıda bulduğu 3 gol ile kazanarak şampiyonluğa uzandı.

Hollanda Philips Stadıyumu'nda oynanan karşılaşmada Wolfsburg adına goller 3.dakikasında Ewa Pajor, 37'de Alexsandra Popp'dan geldi. Barcelona, 48. ve 50. dakikalarda Patricia Guijarro'nun golleriyle beraberliği yakalarken, 70.dakikada Fridolina Rolfö ile 3-2 öne geçti.

Bu sonuçla İspanyol ekibi Barcelona, 2.kez Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğuna ulaşan taraf oldu.

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