Barcelona, Samuel Umtiti'yi Lecce'ye kiraladı

Geçtiğimiz sezon ana planda olmayan ve bu sezon Jules Kounde ve Andreas Christensen'in transferleri sonrası Barcelona'da tamamen gözden çıkarılan Samuel Umtiti, İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'ye kiralandı. 28 yaşındaki oyuncunun maaşının bir kısmını Lecce'nin ödeyeceği ve oyuncu forma giydikçe Lecce'nin ödeme yapacağı bir kiralama formülü üzerinde kulüplerin anlaştığı öğrenildi. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor.

2016 yılında 25 milyon Euro karşılığında Lyon'dan Barcelona'ya transfer olan Samuel Umtiti, geçirdiği sakatlıklar sebebiyle birçok maçta forma giyemedi. Geçtiğimiz sezon sadece bir resmi maçta Barcelona forması giyebildi.