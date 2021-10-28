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Spor

Barcelona Sergi Barjuan'a emanet

Barcelona Kulübü, görevden alınan Ronald Koeman'dan boşalan teknik direktörlüğe geçici olarak Sergi Barjuan'ı getirdi.

AA28 Ekim 2021 Perşembe 15:36 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 15:36
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Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, mevcut durumda Barcelona B takımını çalıştıran Barjuan'ın yeni teknik direktör ile sözleşme imzalanana kadar A takımın başında olacağı belirtildi.

Barjuan'ın kulüp başkanı Joan Laporta tarafından bugünkü antrenmanda futbolculara tanıtılacağı, yarın ise yine Laporta ile birlikte basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu.

Öte yandan El Pais gazetesi, Barcelona Kulübünün normal şartlarda 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi olan Ronald Koeman'ı görevden almasından dolayı 12 milyon avro tazminat ödeyeceğini iddia etti.

Barcelona'yı yaklaşık 15 ay çalıştıran Hollandalı teknik direktör Koeman, ligin 11. haftasında deplasmanda Rayo Vallecano'ya karşı yaşanan 1-0'lık yenilginin ardından dün gece görevden alınmıştı.

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