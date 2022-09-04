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Spor

Barcelona, Sevilla'yı 3 golle devirdi

Barcelona, İspanya La Liga'nın 4. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Sevilla'yı 3-0 mağlup ederek puanını 10'a çıkardı.

AA4 Eylül 2022 Pazar 00:14 - Güncelleme:
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Barcelona, deplasmanda Sevilla'yı 3-0 mağlup etti.

La Liga'ya istediği gibi bir başlangıç yapamayan Sevilla, Barcelona karşısında maçın sadece ilk 20 dakikasında etkili oldu.

Son haftalardaki iyi futbolunu devam ettiren Barcelona, ilk yarıyı 21. dakikada Raphinha ve 36. dakikada Robert Lewandowski'nin golleriyle 2-0 önde kapattı.

İkinci yarı da üstünlüğünü sürdüren Katalan takımı, 50. dakikada Eric Garcia'nın golüyle farkı 3'e çıkardı ve müsabaka bu skorla tamamlandı.

Barcelona zorlu deplasmanda aldığı galibiyetle puanını 10'a çıkararak, lider Real Madrid'in (12) ardından 2. sıraya yükseldi. Sevilla ise 1 puanla 17. sırada kaldı.

Diğer yandan Barcelona'da son üç haftadır rakip fileleri havalandıran Polonyalı forvet Lewandowski, toplam gol sayısını 5'e çıkararak, İago Aspas (Celta de Vigo) ile birlikte La Liga'da gol krallığının zirvesini paylaşıyor.

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