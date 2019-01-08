Barcelona Skrtel’i istedi ama almadı

FENERBAHÇE savunmasının kilit ismi Martin Skrtel’e, Barcelona’dan gelen teklifin doğru olduğu açıklandı. Slovak oyuncunun menajeri Carol Ksonto, “Skrtel, Barcelona’nın sezon başında listesinde olan 4 oyuncudan birisiydi. Katalan yöneticilerle gerçek rakamlar üzerinden konuştuk. Ancak Skrtel de o dönemde bu transfer için fazla istekli değildi, Fenerbahçe’de kalmayı tercih etti. Bundan sonrası için ne olur bilemem. Skrtel Fener’de de kalabilir, başka bir takıma da gidebilir” dedi