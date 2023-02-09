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Spor

Barcelona takımı depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu

İspanya La Liga takımlarından Barcelona, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde hayatını kaybedenler için antrenman öncesinde saygı duruşunda bulundu.

IHA9 Şubat 2023 Perşembe 21:16 - Güncelleme:
Barcelona takımı depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu
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İspanyol ekibi Barcelona, bugün yaptığı antrenman öncesi depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Barcelona, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından anlamlı bir harekette bulundu. İspanyol ekibi bugün yaptığı antrenman öncesi depremde ölenler için saygı duruşunda bulundu.

İşte Barcelona'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

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