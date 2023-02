Barcelona takımı depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu

İspanyol ekibi Barcelona, bugün yaptığı antrenman öncesi depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Barcelona, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından anlamlı bir harekette bulundu. İspanyol ekibi bugün yaptığı antrenman öncesi depremde ölenler için saygı duruşunda bulundu.

Before training, there was a minute's silence in memory of the victims of the deadly earthquake in Turkey and Syria as well as for the passing of former Barça player Marcos Alonso Peña. Rest in peace. pic.twitter.com/JFeo5eDlJ5