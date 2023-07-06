Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den Arda Güler açıklaması

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Xavi'ye basın toplantısında Arda Güler'in Real Madrid'i tercih etmesi de soruldu.

İspanyol teknik adam, Arda için gelen soruya, "Oriol Romeu ve Vitor Roque ile aynı durum, onlar başka kulüplerle sözleşmesi olan futbolcular. Başka kulüplerle sözleşmesi olan oyuncular hakkında konuşmamalıyım" cevabını verdi.

TERCİHİ REAL MADRID OLDU

Barcelona, Arda Güler'in transferi için büyük bir çaba sarf etti. Kulübün yeni sportif direktörü Deco, Türkiye'ye gelerek 18 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalıştı. Ancak Arda Güler, tercihini Real Madrid'den yana kullandı. Real Madrid'in, Arda'nın transferini kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklaması bekleniyor