İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2023 Perşembe / 18 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0336
  • EURO
    28,4644
  • ALTIN
    1612.08
  • BIST100
    6184.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den Arda Güler açıklaması
Spor

Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den Arda Güler açıklaması

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmaya hazırlanan Arda Güler hakkında gelen soruya cevap verdi.

6 Temmuz 2023 Perşembe 13:28 - Güncelleme:
Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den Arda Güler açıklaması
ABONE OL

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Xavi'ye basın toplantısında Arda Güler'in Real Madrid'i tercih etmesi de soruldu.

İspanyol teknik adam, Arda için gelen soruya, "Oriol Romeu ve Vitor Roque ile aynı durum, onlar başka kulüplerle sözleşmesi olan futbolcular. Başka kulüplerle sözleşmesi olan oyuncular hakkında konuşmamalıyım" cevabını verdi.

TERCİHİ REAL MADRID OLDU

Barcelona, Arda Güler'in transferi için büyük bir çaba sarf etti. Kulübün yeni sportif direktörü Deco, Türkiye'ye gelerek 18 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalıştı. Ancak Arda Güler, tercihini Real Madrid'den yana kullandı. Real Madrid'in, Arda'nın transferini kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklaması bekleniyor

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.