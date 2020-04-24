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Spor

Barcelona Tottenham'ın yıldızı Tanguy Ndombele için takas teklifinde bulunacak!

Barcelona, Tottenham'dan Tanguy Ndombele'yi transfer etmek istiyor. Tanguy Ndombele, sezon başında 60 milyon avroya transfer edilerek Tottenham tarihinin en pahalı oyuncusu olmuştu.

24 Nisan 2020 Cuma 23:40 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 23:40
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İspanyol devi Barcelona, koronavirüsün yarattığı ekonomik sorunlar nedeniyle transfer için yeterli teklifi sunamayabilir ancak Barcelona yönetimi transferde takas yolunu deneyebilir.

Barça Ndombele'yi kadrosuna katmak için stoper oyuncusu Samuel Umtiti ve bek oyuncusu Nelson Semedo'yu takasta kullanmak istiyor.

Londra ekibi Tottenham'ın yaz transfer dönemi için arayışları arasında sol ayaklı stoper ve sağ bek oyuncusu olduğu biliniyor.

Bu durum takası olası gösterse de; takasın gerçekleşmesi Jose Mourinho'nun Umtiti ve Semedo'yu takımda görmek isteyip istemedğine bağlı olarak şekillenecek.

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