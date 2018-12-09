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Barcelona Twitter hesabından Abdülkadir Ömür paylaşımı

Barcelona Twitter hesabından Trabzonspor genç yıldızı Abdulkadir Ömür ile ilgili paylaşım geldi.

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Trabzonspor'un genç yıldızı Abdlkadir Ömür, Trabzonspor Dergisi'ne verdiği röportajda "İzlemeye doyamadığın oyuncu? , Kiminle aynı takımda oynamak isterdin? , Seni en çok ne büyüler? ve Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu?" sorularına Barcelona'lı yıldız Lionel Messi'nin adını vermişti.

Barcelona Türkiye Twitter hesabı ise bu yorumların paylaşıldığı bir tweeti alıntılayarak "Trabzonspor'un genç yıldızı Abdulkadir Ömür'ün Messi hayranlığı görülmeye değer!" notunu paylaştı.

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