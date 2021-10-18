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Spor

Barcelona, Valencia galibiyetiyle nefes aldı

Barcelona, İspanya La Liga'nın 9. haftasında evinde Valencia'yı 3-1 mağlup ederek 15 puana yükseldi. Valencia ise 12 puanda kaldı.

18 Ekim 2021 Pazartesi 00:27 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 00:27
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İspanya La Liga'nın 9. hafta maçında Barcelona, sahasında Valencia'yı konuk etti.

Camp Nou'da oynanan maçı Barcelona 3-1 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Gaya'nın golüyle öne geçen Barcelona, 13. dakikada Ansu Fati ile skora dengeyi getirdi. 41. dakikada Barcelona penaltı kazandı ve Depay, topu ağlara göndererek ilk yarının 2-1 Barcelona galibiyetiyle tamamlanmasını sağladı.

İkinci yarıda Barcelona'da Coutinho oyuna dahil oldu. Brezilyalı yıldız 85. dakikada Dest'in asistiyle topu filelerle buluşturdu ve skoru 3-1 yaparak sonucu ilan etti.

Bu sonuçla Barcelona bir maçı eksik olarak 15 puana yükselirken Valencia ise 12 puanda kaldı.

La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid ve Atletico Madrid'in maçları, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Güney Amerika ülkelerinin milli takımlarında oynayan bazı futbolcularının takıma geç katılmasından dolayı ertelendi.

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