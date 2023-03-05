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Spor

Barcelona, Valencia'yı tek golle yıktı

Barcelona, İspanya La Liga'nın 24. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Valencia'yı 1-0 mağlup ederek puanını 62'ye çıkardı.

5 Mart 2023 Pazar 20:31 - Güncelleme:
Barcelona, Valencia'yı tek golle yıktı
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La Liga'nın 24. haftasında Barcelona ile Valencia karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 1-0'lık skorla kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 15. dakikada Raphinha'dan geldi. Katalanlar, 55. dakikada Ferran Torres ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Barça, 59. dakikada Ronald Araujo'nun kırmızı kart görmesiyle maçın son bölümünü 10 kişi oynadı.

Valencia'da maça stoper ikilisi olarak Eray Cömert ve Cenk Özkacar çıktı. Eray Cömert, 55. dakikada Mouctar Diakhaby'e yerini bıraktı.

Geçen hafta Almeria'ya mağlup olan Barcelona, tekrar kazanarak puanını 62'ye yükseltti ve 1 maç fazlasıyla takipçisi Real Madrid ile olan farkı 10'a çıkardı. Son 10 maçta 8. kez yenilen Valencia, 23 puanla 19. sırada kaldı.

Barcelona, gelecek hafta Athletic Bilbao'ya konuk olacak. Valencia ise sahasında Osasuna'yı ağırlayacak.

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