Barcelona, Valverde'nin sözleşmesini uzattı
Barcelona Kulübü, Ernesto Valverde'nin sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığını açıkladı.
Barcelona Kulübü, Ernesto Valverde'nin sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Barcelona Kulübü, Ernesto Valverde'nin sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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