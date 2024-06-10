Barcelona ve PSG, Luis Diaz için yarışa girdi!

Liverpool'un Kolombiyalı futbolcusu Luis Diaz, Barcelona ve Paris Saint-Germain'in peşine taktı.

İngiliz basınında yer alan habere göre, iki kulübün de Luis Diaz ile ilgilendiği belirtildi.

MBAPPE SONRASI DIAZ

Barcelona ve PSG'nin, Kolombiyalı futbolcuya olan ilgisinin yeni olmadığı ve PSG'nin Kylian Mbappe'yi kaybetmesinin ardından sol kanat için mutlaka bir takviye yapacağı belirtildi. Diaz'ın özellikleriyle PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin istediği profil olduğu öne sürüldü.

PİYASA DEĞERİ 75 MİLYON EURO

27 yaşındaki Luis Diaz'ın güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Liverpool ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Kolombiyalı Diaz, geçen sezon İngiliz ekibinde 51 maçta süre buldu ve 13 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu.