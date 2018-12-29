Barcelona ve Real Madrid'in Todibo savaşı
La Liga'nın iki dev takımı Barcelona ve Real Madrid, transferde sürpriz bir rekabetin içine girdi.
La Liga ekiplerinden Barcelona bu yaz transfer dönemi için Ajax'ın 19 yaşındaki genç stoperi Matthijs de Ligt'in peşine düştü. Bu transfer için Manchester City gibi güçlü ekiplerin de olması bu transferi güçleştiriyor. Bu transferin gerçekleşmemesi durumunda farklı alternatifler arayan Katalan ekibi gözünü Toulouse'un genç savunmacısı Jean-Clair Todibo'yu takibe aldı.
Fransa transfer piyasında etkili rolü olan Barcelona Sportif Direkörü Eric Abidal, Todibo ile ilgilendiklerini Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda doğrulamıştı. Aynı zamanda Real Madrid'in de takipte olduğu Fransız stoper için iki İspanyol devi arasında kıyasıya bir rekabet olacak gibi görünüyor.
GELECEĞE YATIRIM
Madrid temsilcisinin geleceğe yatırım olarak bir stoper aradığı ve genç futbolcuların öncelikli olduğu transfer politikasını devam ettirmek istiyor. Real Madrid ve Barcelona'nın yanı sıra Juventus, Manchester United, Liverpool, Napoli ve Borussia Dortmund'un da 19 yaşındaki genç stoper ile yakından ilgileniyor.
Fransız futbolcunun menajeri Bruno Satin konuyla ilgili olarak "Todibo yakında büyük bir lige gidecek." diyen Satin sözlerini "Todibo, bir basamak daha atlayıp, artık kendini göstermek istiyor ve bu hamleyi yapmaktan da kokrmuyor. Eminim, istese Tolido kuübüne para kazandırmadan da gidebiliridi." şeklinde tamamladı. (Sporx)
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