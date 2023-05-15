Barcelona, Xavi'nin sözleşmesini uzatacak

La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Barcelona, teknik direktörü Xavi ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor. Katalan ekibinin başkanı Joan Laporta yaptığı açıklamada, "Sorun olmayacak. Burada olmayı hak ediyor." dedi.



La Liga'da Barcelona şampiyonluk özlemine Xavi'yle son verdi

La Liga'nın bitimine 4 maç kala Espanyol'u deplasmanda 4-2 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, teknik direktör Xavi Hernandez ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Barcelona'nın teknik direktör Xavi ile yeni sözleşme imzalamasının an meselesi olduğu öne sürüldü.

Barcelona Başkanı Joan Laporta yeni mukavele hakkında, "Sorun olmayacak. Barcelona'nın içinde bulunduğu koşulları çok iyi anlıyor ve o burada olmayı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Xavi Hernandez Barcelona'nın başında çıktığı 86 karşılaşmada maç başına 2.09 puan topladı.

Barcelona, 2022-23 sezonunu bitime 4 hafta kala şampiyon olarak tamamlamayı garantiledi. Böylelikle Katalan ekibi son 14 yılda 9. kez lig şampiyonluğuna ulaşırken, toplamda 27. şampiyonluğunu kutladı.