İSTANBUL 19°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2022 Salı / 23 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5822
  • EURO
    18,3312
  • ALTIN
    986.464
  • BIST100
    3841.56
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Barcelona'da 3 isim gözden çıkarıldı
Spor

Barcelona'da 3 isim gözden çıkarıldı

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da Memphis Depay, Sergio Roberto ve Hector Bellerin'in gözden çıkarıldığı iddia edildi.

18 Ekim 2022 Salı 21:53 - Güncelleme:
Barcelona'da 3 isim gözden çıkarıldı
ABONE OL

Barcelona'da, devre arası transfer döneminde 3 futbolcunun gözden çıkartıldığı öne sürüldü.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Katalan ekibinde sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Memphis Depay, Sergio Roberto ve Hector Bellerin ile yollar devre arasındaki transfer döneminde ayrılmak isteniyor.

Barcelona'nın, bu doğrultuda Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Depay ile bir görüşme yapacağı belirtildi.

Bellerin'in ise, yaz transfer döneminde takıma dönmesinin ardından şans bulamaması nedeniyle kulüpte kalmasının oldukça zor olduğunun altı çizildi.

Geçen sezon teknik direktör Xavi'nin isteği doğrultusunda takımda kalan Sergio Roberto'nun da, yeni bir sağ bek transferi planları nedeniyle ayrılmasının muhtemel olduğu ifade edildi.

Öte yandan Barcelona'nın sözleşmeleri 2024 yılına sona erecek Ousmane Dembele ve Alex Balde ile şimdiden yeni kontrat yapmak istediği aktarıldı. Daha önce Dembele ile sözleşme uzatmada sıkıntı yaşayan kulübün, aynı hatayı tekrar yapmak istemediği vurgulandı.

  • barcelona
  • memphis depay
  • Sergio Roberto
  • Hector Bellerin

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.