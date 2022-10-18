Barcelona'da 3 isim gözden çıkarıldı

Barcelona'da, devre arası transfer döneminde 3 futbolcunun gözden çıkartıldığı öne sürüldü.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Katalan ekibinde sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Memphis Depay, Sergio Roberto ve Hector Bellerin ile yollar devre arasındaki transfer döneminde ayrılmak isteniyor.

Barcelona'nın, bu doğrultuda Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Depay ile bir görüşme yapacağı belirtildi.

Bellerin'in ise, yaz transfer döneminde takıma dönmesinin ardından şans bulamaması nedeniyle kulüpte kalmasının oldukça zor olduğunun altı çizildi.

Geçen sezon teknik direktör Xavi'nin isteği doğrultusunda takımda kalan Sergio Roberto'nun da, yeni bir sağ bek transferi planları nedeniyle ayrılmasının muhtemel olduğu ifade edildi.

Öte yandan Barcelona'nın sözleşmeleri 2024 yılına sona erecek Ousmane Dembele ve Alex Balde ile şimdiden yeni kontrat yapmak istediği aktarıldı. Daha önce Dembele ile sözleşme uzatmada sıkıntı yaşayan kulübün, aynı hatayı tekrar yapmak istemediği vurgulandı.