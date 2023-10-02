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Spor

Barcelona'da ağır suçlama! Başkan Laporta için sürpriz iddia!

Barcelona Başkanı Joan Laporta için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte haberin detayları...

2 Ekim 2023 Pazartesi 19:54 - Güncelleme:
Barcelona'da ağır suçlama! Başkan Laporta için sürpriz iddia!
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Barcelona Başkanı Joan Laporta hakkında eski başkan adayı Sandro Rosell için bir iddia ortaya atıldı.

LAPORTA İÇİN SUÇLAMA

Eski bir polis memuru olan Jose Manuel Villarejo, Barselona Başkanı Joan Laporta'yı polise, başkanlık seçimindeki rakibi Sandro Rosell'in yaklaşık iki yıl hapis cezasına çarptırılmasına yol açan bilgileri vermekle suçladı.

YARDIM ETTİ İDDİASI

Villarejo ayrıca, Rosell'in kara para aklama olayında Laporta'nın da yardım ettiğini öne sürdü.

Laporta, Rosell ile 2010 yılında başkanlık seçimine girmiş ve kaybetmişti. Daha sonra bu suçlamalar ortaya çıkınca seçilen başkan Sandro Rosell görevi bırakmak zorunda kalmıştı. Rosell bu suçlamalar sebebiyle yaklaşık 2 yıl hapis yatmıştı.

YASAL İŞLEM BAŞLATACAK

Sport'un haberine göre; Bu suçlamayı kabul etmeyen Laporta, Villarejo'ya hakkında yasal işlem başlatacak.

  • Barcelona Başkanı
  • Laporta
  • Flaş İddia

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