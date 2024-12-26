Avrupa'da ara Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Barcelona'da Dani Olmo krizi devam ediyor.

Katalan ekibi, geçtiğimiz yaz Leipzig'den transfer ettiği yıldız futbolcuyu geçici olarak kadroya kaydettirmişti. Daily Mail'de yer alan haberde Dani Olmo'nun Barcelona'daki ekonomik sorunlar nedeniyle takımdan bonservissiz ayrılabileceği belirtildi.

Olmo, takımdan bonservissiz ayrılması durumunda ocak ayında istediği takıma imza atma hakkına sahip olacak.

Haberde, Premier Lig'den Manchester City, Arsenal ve Manchester United'ın Olmo'nun durumunu yakından takip ettiği, İspanyol futbolcunun menajerinin transfer opsiyonlarını değerlendirebilmek için İngiltere'ye gittiği ifade edildi.

DANI OLMO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Barcelona formasıyla bu sezon Dani Olmo 15 maçta süre aldı.

Olmo, bu maçlarda altı gol ve bir asist kaydetti.

Futbola İspanya'da başlayan Olmo, Espanyol ve Barcelona'nın altyapılarında forma giydikten sonra Dinamo Zagreb ve Leipzig'de oynamıştı.