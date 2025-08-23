İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Barcelona'da Fermin Lopez karmaşası

Manchester United ve Chelsea, Barcelona orta saha oyuncusu Fermin Lopez için 80 milyon euro teklif etti. Ancak teknik direktör Hansi Flick, yıldızın Camp Nou'da kalması için devreye girdi.

23 Ağustos 2025 Cumartesi 08:37
Barcelona'da Fermin Lopez karmaşası
Manchester United ve Chelsea, bu yaz Barcelona orta saha oyuncusu Fermin Lopez için 80 milyon euro teklif etti.

Sport'a göre, United ve Chelsea, Temmuz ayının sonunda Fermin için büyük teklifler yaptı.

Ancak Barca'da yıldızı satma konusunda bazı anlaşmazlıklar vardı; birkaç yönetim kurulu üyesi, satışın yeni oyuncuların kaydını finanse etmeye yardımcı olacağına inanıyordu, ancak menajer Hansi Flick onun kalmasını istedi.

Rapor, görüşmelerin bir haftadan fazla sürdüğünü ve hem United hem de Chelsea'nin Fermin'i serbest bırakmaya çalıştığını iddia ediyor. Flick'in, hücum orta saha oyuncusunun Camp Nou'da kalmasını sağlamak için kişisel olarak müdahale ettiği söyleniyor.

Popüler Haberler
