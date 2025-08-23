Barcelona'da Fermin Lopez karmaşası

Manchester United ve Chelsea, bu yaz Barcelona orta saha oyuncusu Fermin Lopez için 80 milyon euro teklif etti.

Sport'a göre, United ve Chelsea, Temmuz ayının sonunda Fermin için büyük teklifler yaptı.

Ancak Barca'da yıldızı satma konusunda bazı anlaşmazlıklar vardı; birkaç yönetim kurulu üyesi, satışın yeni oyuncuların kaydını finanse etmeye yardımcı olacağına inanıyordu, ancak menajer Hansi Flick onun kalmasını istedi.

Rapor, görüşmelerin bir haftadan fazla sürdüğünü ve hem United hem de Chelsea'nin Fermin'i serbest bırakmaya çalıştığını iddia ediyor. Flick'in, hücum orta saha oyuncusunun Camp Nou'da kalmasını sağlamak için kişisel olarak müdahale ettiği söyleniyor.