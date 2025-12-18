Barcelona'da Hansi Flick için karar verildi

Barcelona, sezonun güçlü başlangıcının ardından Alman teknik direktör Hansi Flick'i uzun vadede kulüpte tutmak isteyen başkan Joan Laporta'nın talimatıyla, Flick'le yeni bir sözleşme görüşmesi başlatmaya hazırlanıyor. Katalan kulübü, Flick'in son kontrat yenilemesinin üzerinden henüz aylar geçmiş olmasına rağmen, başarılı gidişatı güvence altına almak için yeniden masaya oturmayı planlıyor.

Alman Bild gazetesinin haberine göre Barcelona yönetimi, teknik direktörüne büyük bir sürpriz hazırlığında. Sözleşme görüşmelerinin genellikle yaz aylarında ya da sezonun son haftalarında yapılmasına alışkın olan kulüp, bu kez geleneği bozmak istiyor. Başkan Joan Laporta ve sportif direktör Deco'nun, Flick'in mevcut sözleşmesini çok daha uzun bir süreyle uzatmayı hedefleyen somut bir teklif üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu hamleyle 60 yaşındaki teknik direktörün, kulübün sportif projesinin uzun yıllar boyunca yüzü olması amaçlanıyor.

FLİCK İLE GÖRÜŞMELER BAŞLAMAK ÜZERE

Habere göre Laporta ve Deco, 2026 Dünya Kupası öncesinde Avrupa'nın dev kulüplerinden ya da milli takımlardan gelebilecek olası ilgiyi daha baştan bertaraf etmeyi hedefleyen bir teklif hazırladı. Zamanlaması nedeniyle kulüp içinde "sürpriz" olarak nitelendirilen bu girişim, takımın etkileyici formuna doğrudan bir karşılık niteliği taşıyor. Geçen sezon kazanılan yerel üçlemenin ardından Flick'in ekibi en ufak bir düşüş emaresi göstermedi.

Barcelona şu anda La Liga'nın zirvesinde yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi'nde en azından eleme play-off turuna kalmayı garantilemeye çok yakın. Hatta kalan iki maçta alınacak sonuçlara göre, doğrudan son 16 turuna kalma ihtimali de hâlâ masada. Laporta'nın, ikinci başkanlık döneminin temel taşı olarak gördüğü Flick'in geleceğiyle ilgili, sezonun kritik aşamasına girilirken en ufak bir soru işareti oluşmasını dahi istemediği ifade ediliyor.