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Spor

Barcelona'da hedef Luis Diaz

Bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları elde edemeyen Barcelona, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Katalan ekibi, Liverpool'un Kolombiyalı yıldızı Luis Diaz'ı kadrosuna katmak istiyor.

20 Haziran 2024 Perşembe 01:46 - Güncelleme:
Barcelona'da hedef Luis Diaz
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Mali sıkıntılarla boğuşan Barcelona, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürmeye çalışıyor.

Sport'un haberine göre; Katalan devi, Liverpool'dan Luis Diaz'ı kadrosuna katmak için herekete geçti.

Barcelonalı yetkililer, Kolombiyalı kanat oyuncusunun menajeriyle kısa süre içinde görüşme yapacak.

Liverpool'un Diaz için istediği bonservis bedeli de belli oldu. İngilizler, oyuncu için en az 75 milyon euro bekliyor.

Geçtiğimiz sezon Liverpool'da 51 maçta forma giyen yıldız isim, 13 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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