Barcelona'da hedef Luis Diaz

Mali sıkıntılarla boğuşan Barcelona, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürmeye çalışıyor.

Sport'un haberine göre; Katalan devi, Liverpool'dan Luis Diaz'ı kadrosuna katmak için herekete geçti.

Barcelonalı yetkililer, Kolombiyalı kanat oyuncusunun menajeriyle kısa süre içinde görüşme yapacak.

Liverpool'un Diaz için istediği bonservis bedeli de belli oldu. İngilizler, oyuncu için en az 75 milyon euro bekliyor.

Geçtiğimiz sezon Liverpool'da 51 maçta forma giyen yıldız isim, 13 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.