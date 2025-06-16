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Spor

Barcelona'da hedef Nico Williams

İspanyol devi Barcelona, Athletic Bilbao'nun genç yıldızı Nico Williams için kolları sıvadı. Barcelona'nın bu transferde büyük mesafe kat ettiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi16 Haziran 2025 Pazartesi 19:46 - Güncelleme:
Barcelona'da hedef Nico Williams
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Gelecek sezona iddialı kadroyla başlamak isteyen Barcelona, Athletic Bilbao'nun genç starı için avantajlı konumu kaptı.

SKY DE'nin haberine göre, Barcelona, Nico Williams transferinde Bayern Münih, Arsenal ve Chelsea'nin önüne geçti. Hansi Flick, genç oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istiyor.

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, La Liga'nın maaş sınırları açısından transferi değerlendiriyor. La Liga yönetiminden onay gelmesi halinde Barcelona, bu transferi bitirmek istiyor.

Nico Williams, bu sezon Athletic Bilbao formasıyla 45 maçta süre bulurken 11 gol, 7 asistlik performans gösterdi.

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