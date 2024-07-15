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Spor

Barcelona'da İlkay Gündoğan gelişmesi

İspanyol devi Barcelona, İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılmasına izin verdi. İspanyol devi, gurbetçi futbolcu ile yollarını ayırarak, transfer bütçesi yaratmak istiyor.

15 Temmuz 2024 Pazartesi 20:23 - Güncelleme:
Barcelona'da İlkay Gündoğan gelişmesi
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Galatasaray'ın da gündeminde yer alan İlkay Gündoğan için flaş bir transfer iddiası geldi.

İspanyol basını Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona, İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılmasına izin verdiği belirtildi.

Habere göre, Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, İlkay Gündoğan ile geleceği için görüşme gerçekleştirecek.

AYRILMAK İSTERSE İZİN VERİLECEK

Yapılan görüşmenin ardından İspanyol devi, oyuncu ayrılmak isterse gelecek teklifleri değerlendirecek.

MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULACAK

İlkay'ın potansiyel ayrılığı, Barça'yı ciddi bir maaş yükünden kurtaracağı yazıldı.

Ayrıca bu vedanın Katalan devine Nico Williams ve Dani Olmo'yu kadrosuna katmak için olanak sağlayacağı kaydedildi.

Barcelona'da 51 maça çıkan İlkay, 5 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

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