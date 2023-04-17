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Spor

Barcelona'da kan kaybı devam ediyor

İspanya La Liga'da lider olan Barcelona iki haftadır galibiyete hasret. 73 puanı olan Barcelona en yakın rakibi Real Madrid'e 11 puan fark atmış durumda.

AA17 Nisan 2023 Pazartesi 13:27 - Güncelleme:
Barcelona'da kan kaybı devam ediyor
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Geçen hafta Girona ile 0-0 berabere kalan lider Barcelona, bu hafta ise Getafe deplasmanından aynı skorla dönerek puan kayıplarına devam etti.

Geçen yılın şampiyonu Real Madrid, 72. dakikada Nacho ve 76. dakikada Marco Asensio'nun golleriyle Cadiz deplasmanından 2-0 galip ayrıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardım amacıyla hafta içi Beşiktaş ile dostluk maçına çıkan Atletico Madrid ise ağırladığı Almeria'yı 2-1 yendi. Real Sociedad ise Athletic Bilbao deplasmanında 2-0'lık skorla kaybetti.

La Liga'nın 29. haftasının ardından 73 puanı bulunan Barcelona'yı, Real Madrid 11, Atletico Madrid 13, Real Sociedad ise 22 puan geriden takip etti.

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