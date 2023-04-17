Barcelona'da kan kaybı devam ediyor

Geçen hafta Girona ile 0-0 berabere kalan lider Barcelona, bu hafta ise Getafe deplasmanından aynı skorla dönerek puan kayıplarına devam etti.

Geçen yılın şampiyonu Real Madrid, 72. dakikada Nacho ve 76. dakikada Marco Asensio'nun golleriyle Cadiz deplasmanından 2-0 galip ayrıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardım amacıyla hafta içi Beşiktaş ile dostluk maçına çıkan Atletico Madrid ise ağırladığı Almeria'yı 2-1 yendi. Real Sociedad ise Athletic Bilbao deplasmanında 2-0'lık skorla kaybetti.

La Liga'nın 29. haftasının ardından 73 puanı bulunan Barcelona'yı, Real Madrid 11, Atletico Madrid 13, Real Sociedad ise 22 puan geriden takip etti.