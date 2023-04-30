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Spor

Barcelona'da Lamine Yamal tarihe geçti

Barcelona'nın La Liga'nın 32. haftasında Real Betis ile oynadığı karşılaşmada 83. dakikada oyuna giren 15 yaşındaki Lamine Yamal, Katalan ekibinde forma giyen en genç futbolcu oldu.

IHA30 Nisan 2023 Pazar 14:09 - Güncelleme:
Barcelona'da Lamine Yamal tarihe geçti
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İspanya La Liga'nın 32. hafta mücadelesinde Barcelona - Real Betis karşılaşmasının 83. dakikasında Katalan ekibinde Gavi'nin yerine oyuna giren 15 yaşındaki Lamine Yamal, Barcelona forması giyen en genç futbolcu olarak tarihe geçti.

15 YAŞINDAKİ LAMINE YAMAL TARİHE GEÇTİ

La Liga'nın 32. haftasında lider Barcelona, konuk ettiği Real Betis 4-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın 83. dakikasında oyuna Gavi'nin yerine dahil olan 2007 doğumlu Lamine Yamal, tarihte Barcelona forması giyen en genç futbolcu oldu.

İspanyol ekibinde daha önce forma giyen en genç futbolcu 1941-1942 sezonunda 16 yaşındaki İspanyol Vicenç Martinez olmuştu.

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