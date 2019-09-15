26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6913
  • 6,3238
  • 272.777
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Barcelona'da Lionel Messi depremi!

David Beckham'ın, kurucusu olduğu Inter Miami'ye getirmek istediği Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi için harekete geçtiği bildirildi. İngiliz basınında yer alan habere göre yıldız oyuncunun babasıyla bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

David Beckham'ın, kurucusu olduğu Inter Miami'ye getirmek istediği Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi için harekete geçtiği bildirildi. İngiliz basınında yer alan habere göre yıldız oyuncunun babasıyla bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi.
 
David Beckham, yeni kurduğu takımına transfer etmek istediği Lionel Messi için ilk somut adımını attı. The Sun'da yer alan habere göre eski İngiliz yıldız, temsilcisini Messi'nin babası ile buluşmak üzere Londra'ya gönderdi. İkilinin burada bir görüşme gerçekleştirdiği ifade ediliyor.
 
Gelecek yıl MLS'te mücadele edecek olan Inter Miami'yi kuran David Beckham'ın en büyük hayalinin Arjantinli yıldızı takımında oynatmak olduğu ifade edildi. Lionel Messi'nin de geçtiğimiz günlerde sözleşmesinde ortaya çıkan bir maddede, her yılın haziran ayında serbest kalma ihtimalinin olduğu öğrenilmiş, Barcelona Başkanı Bartomeu da bu iddiayı doğrulamıştı.
 
Altyapısından yetiştiği Barcelona dışında Avrupa'da herhangi bir kulüpte forma giymek istemeyen Messi'nin, MLS'e sıcak baktığı ifade edildi.
 
(Fotomaç)
 

ASELSAN geliştirdi! Drone tehdidini ´Atom´ durduracak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bugün tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bugün tamamlandı

Barış koridoru: Türkiye ve ABD'nin amaç ve beklentileri neler?

Barış koridoru: Türkiye ve ABD'nin amaç ve beklentileri neler?

Bakan Pekcan: Teknoloji seraları yolda

Bakan Pekcan: Teknoloji seraları yolda

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Avcılar'da hareketli anlar! Çok sayıda ekip sevk edildi

Avcılar'da hareketli anlar! Çok sayıda ekip sevk edildi

Nehirde yüzen 10 metrelik yaratık korku ve paniğe neden oldu

Nehirde yüzen 10 metrelik yaratık korku ve paniğe neden oldu

Bir indirim daha geliyor! 5 bin lira cebinizde kalacak

Bir indirim daha geliyor! 5 bin lira cebinizde kalacak

CIA'in sıra dışı casusları: Sabotajcı yunuslar, ortam dinleyen kediler...

CIA'in sıra dışı casusları: Sabotajcı yunuslar, ortam dinleyen kediler...
 

POPÜLER HABERLER

Avcılar´da hareketli anlar! Çok sayıda ekip sevk edildi

Avcılar´da hareketli anlar! Çok sayıda ekip sevk edildi

Dünyanın en saçma tasarımları

Dünyanın en saçma tasarımları

35 çeşit yemeği yapılıyor! Bu çeşidiyle dünyada ün saldı...

35 çeşit yemeği yapılıyor! Bu çeşidiyle dünyada ün saldı...

Çin Seddi hakkında ilginç bilgiler

Çin Seddi hakkında ilginç bilgiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA