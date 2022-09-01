Barcelona'da Martin Braithwaite ile yollar ayrıldı

Transfer döneminde kadrosunu yeni yıldızlarla güçlendiren Barcelona, takımdaki bazı isimlerle de yollarını ayırmaya karar verdi.

Katalan ekibi, 2020 yılında 18 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı ancak beklenen performansları sergileyemeyen Martin Braithwaite'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

ESPANYOL İDDİASI



Fabrizio Romano'nun haberine göre 31 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, La Liga ekiplerinden Espanyol ile sözleşme imzalayacak.

GALATASARAY İLE ANILDI



Barcelona'da beklenen performansları sergileyemeyen Braithwaite'in ismi transfer dönemlerinde Galatasaray ile anılmıştı.

18 MİLYON EURO ÖDENDİ



Danimarka Milli Takımı'nda 60 kez forma giyen Braithwaite 10 kez de fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu, santrfor dışında sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Bu sezon forma şansı bulamayan yıldız futbolcu, geçen sezon görev aldığı 4 maçta 2 gol atarken 1 de asiste imza atmıştı. Braithwaite son iki sezonda sadece 4 maçta görev alırken 2020-2021 sezonunda ise 42 maçta oynamıştı. Danimarkalı santrfor, 2020 yılında Leganes'ten Barcelona'ya 18 milyon Euro transfer bedeli ile transfer olmuştu.